Беспилотник взорвался в Белгороде 1 июня

Белгород был атакован беспилотником 1 июня. Летательный аппарат взорвался недалеко от земли в районе заправочной станции, рассказали местные власти.

По их данным, пострадали два человека. Один из них с подозрением на сотрясение мозга передан медикам. Второй в госпитализации не нуждается. Кроме того, повреждение получил один автомобиль. На месте взрыва работают специалисты МЧС, МВД и других служб.

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