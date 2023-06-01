Новости часа: четверо пострадавших при обстрелах Белгородской области лежат в реанимации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четверо пострадавших при новых обстрелах Белгородской области жителей в данный момент находятся в реанимации. Об этом сообщили медики.

Холодный фронт начнет проходить через Москву в пятницу, 2 июня. Это данные научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Текущий ремонт трех мостов начали в ТиНАО. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.