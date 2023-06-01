Новости часа: пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекина

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В пункт временного размещения в Белгороде привезли 300 жителей Шебекинского округа. Об этом сообщает ТАСС.

В России введут госрегулирование табачного рынка по аналогии с алкогольным. Соответствующий закон приняла Госдума.

Грозу с градом и ветер с порывами до 20 метров в секунду обещают в Подмосковье в пятницу, 2 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре.