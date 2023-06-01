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Новости часа: пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекина

Новости часа: пункт временного размещения в Белгороде принял первых жителей Шебекина

Летящий из Ульяновска Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве

Эксперт рассказал, чем РФ может ответить на действия Украины в белгородском Шебекине

Песков заявил, что атаки Украины на Белгородскую область не окажут влияния на ход СВО

В Китае пять человек погибли в результате пожара

Новости часа: более 3 тыс жителей Шебекинского округа готовы разместить в Белгороде

В Реутове каршеринг перевернулся на крышу после столкновения

Новости часа: общежитие загорелось в белгородском Шебекине после обстрела ВСУ

Новости часа: общежитие загорелось в белгородском Шебекине после обстрела ВСУ

Новости часа: Песков заявил, что Путина постоянно информируют о ситуации в Шебекине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В пункт временного размещения в Белгороде привезли 300 жителей Шебекинского округа. Об этом сообщает ТАСС.

В России введут госрегулирование табачного рынка по аналогии с алкогольным. Соответствующий закон приняла Госдума.

Грозу с градом и ветер с порывами до 20 метров в секунду обещают в Подмосковье в пятницу, 2 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

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