Российские войска сорвали очередную попытку Киева совершить террористический акт в отношении жителей Шебекина в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.

Нарушение госграницы удалось предотвратить, однако город все еще под обстрелами. Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, рассказал, чем РФ может ответить на действия украинских войск.