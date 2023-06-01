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Происшествия

Эксперт рассказал, чем РФ может ответить на действия Украины в белгородском Шебекине

Эксперт рассказал, чем РФ может ответить на действия Украины в белгородском Шебекине

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Российские войска сорвали очередную попытку Киева совершить террористический акт в отношении жителей Шебекина в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.

Нарушение госграницы удалось предотвратить, однако город все еще под обстрелами. Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, рассказал, чем РФ может ответить на действия украинских войск.

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