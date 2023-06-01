В Китае пять человек погибли в результате пожара

Пять человек погибли в результате пожара во временном рабочем сарае в провинции на востоке Китая. Как сообщили местные власти, там размещался нелегальный пункт заправки дизельным топливом. Накануне после расследования его опечатали. Но ночью один из рабочих пробрался в сарай и попытался слить топливо. Из-за этого и начался пожар.

В Турции водитель погрузчика перевернул на бок все неправильно припаркованные автомобили рядом со складом, где он работал. Такое поведение стало следствием размолвок с начальством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.