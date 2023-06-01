В Реутове каршеринг перевернулся на крышу после столкновения

Каршеринг перевернулся на крышу в результате аварии в Реутове. Последствия ДТП сняли на Транспортной улице очевидцы. Информации о пострадавших не поступало.

Необычный способ не платить штраф за нарушение требований ПДД выбрал водитель из Волгограда. Инспекторы остановили на дороге машину с затонированными стеклами. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. От тонировки мужчина решил избавиться сразу и разбил боковые стекла автомобиля.

Еще одно уголовное дело завели в Ростове-на-Дону после обрушения трибун на гребном канале. На этот раз – о халатности. Об этом сообщили в СК.

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