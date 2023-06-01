Новости часа: общежитие загорелось в белгородском Шебекине после обстрела ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Общежитие горит в белгородском Шебекине после обстрела ВСУ. Об этом заявили местные власти.

В Москве исполнили более 150 желаний детей в проекте "Давай ДруЖИТЬ". Об этом рассказал Сергей Собянин.

АТОР опровергла информацию о возобновлении программы туристического кешбэка с 1 июня. В АТОР добавили, что в этом году запускать программу нецелесообразно, так как спрос на туризм по стране превышает предложение.