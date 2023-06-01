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Новости

Новости

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Происшествия

Новости часа: общежитие загорелось в белгородском Шебекине после обстрела ВСУ

Новости часа: общежитие загорелось в белгородском Шебекине после обстрела ВСУ

Новости часа: Песков заявил, что Путина постоянно информируют о ситуации в Шебекине

Общежитие в Шебекине загорелось от прямого попадания снарядов ВСУ

В ФСБ заявили, что США следили за зарубежными дипломатами в РФ с помощью iPhone

Проливные дожди обрушились на китайскую провинцию Юньань

Новости часа: Собянин заявил о расширении программы оплачиваемых стажировок для подростков

Новости часа: Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Песков заявил, что Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекине

НАТО направила в Косово 700 военных

Белгородский оперштаб опроверг информацию о прорыве войск ВСУ в регион

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Общежитие горит в белгородском Шебекине после обстрела ВСУ. Об этом заявили местные власти.

В Москве исполнили более 150 желаний детей в проекте "Давай ДруЖИТЬ". Об этом рассказал Сергей Собянин.

АТОР опровергла информацию о возобновлении программы туристического кешбэка с 1 июня. В АТОР добавили, что в этом году запускать программу нецелесообразно, так как спрос на туризм по стране превышает предложение.

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