В ФСБ заявили, что США следили за зарубежными дипломатами в РФ с помощью iPhone

ФСБ России вскрыла операцию американских спецслужб с использованием техники Аpple, сообщили на сайте спецслужбы. В материале отмечается, что это была разведывательная акция.

Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. Кроме отечественных абонентов, это коснулось зарубежных номеров и абонентов, чьи сим-карты зарегистрированы на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР.

Полученная информация говорит о том, что конфиденциальность персональных данных пользователей устройств Apple не соблюдается, отметили в ФСБ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.