Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

В мире

Проливные дожди обрушились на китайскую провинцию Юньань

Проливные дожди обрушились на китайскую провинцию Юньань

Новости часа: Собянин заявил о расширении программы оплачиваемых стажировок для подростков

Новости часа: Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Песков заявил, что Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекине

НАТО направила в Косово 700 военных

Белгородский оперштаб опроверг информацию о прорыве войск ВСУ в регион

Пострадавшего при обрушении трибун в Ростове-на-Дону ребенка эвакуируют в столицу

Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Новости регионов: врачи из Москвы прибыли в Ростов-на-Дону для помощи пострадавшим

На китайскую провинцию Юньань обрушились проливные дожди, что привело к серьезным наводнениям. По данным местных СМИ, жертвами стихии стали три человека, еще один не выходит на связь.

В южных регионах страны наводнения – не редкость. Только в мае Китай усилил работу по их профилактике. Тогда ввели четвертый уровень экстренного реагирования на наводнения, так как в южных районах страны ожидались ливни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика