Проливные дожди обрушились на китайскую провинцию Юньань

На китайскую провинцию Юньань обрушились проливные дожди, что привело к серьезным наводнениям. По данным местных СМИ, жертвами стихии стали три человека, еще один не выходит на связь.

В южных регионах страны наводнения – не редкость. Только в мае Китай усилил работу по их профилактике. Тогда ввели четвертый уровень экстренного реагирования на наводнения, так как в южных районах страны ожидались ливни.

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