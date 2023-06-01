Пострадавшего при обрушении трибун в Ростове-на-Дону ребенка эвакуируют в столицу

Пострадавшего при обрушении трибун ребенка эвакуируют из Ростова-на-Дону в Москву. Об этом сообщили местные власти.

Ранее в город приехала бригада медиков из столицы. Это специалисты Российской детской клинической больницы и Федерального центра медицины катастроф. По последним данным Минздрава, во время ЧП пострадали 37 человек, большинство из них – дети. Одна женщина погибла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.