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Происшествия

Пострадавшего при обрушении трибун в Ростове-на-Дону ребенка эвакуируют в столицу

Пострадавшего при обрушении трибун в Ростове-на-Дону ребенка эвакуируют в столицу

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Пострадавшего при обрушении трибун ребенка эвакуируют из Ростова-на-Дону в Москву. Об этом сообщили местные власти.

Ранее в город приехала бригада медиков из столицы. Это специалисты Российской детской клинической больницы и Федерального центра медицины катастроф. По последним данным Минздрава, во время ЧП пострадали 37 человек, большинство из них – дети. Одна женщина погибла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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