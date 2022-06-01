Человек упал в Москву-реку в районе Московской канатной дороги

"Аэроэкспресс" запустил поезда до терминалов В и С в Шереметьево. сообщила пресс-служба РЖД.

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Тонувшего мужчину вытащили из воды в районе "Лужников", сообщили в департаменте ЧС Москвы.

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