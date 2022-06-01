Женщина погибла в результате взрыва газа и пожара в жилом доме в Мытищах

В результате хлопка газа и пожара в жилом доме в Мытищах погибла женщина, еще два человека пострадали в соседних квартирах. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Что именно там произошло? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.