Очевидцы рассказали подробности ЧП в Мытищах, где в жилом доме произошел хлопок газа и начался пожар. По их словам, недалеко от здания находится детский сад, в котором в момент происшествия находились дети.

В результате взрыва погибла женщина. Еще двое пострадавших оказались в больнице, в том числе маленький ребенок. Возбуждено уголовное дело. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.