Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва газа в Мытищах

По данным следствия, 1 июня в одной из квартир на третьем этаже дома в Мытищах произошел хлопок газа. Погибла 32-летняя женщина. Госпитализированы ребенок и женщина, проживающие в соседних квартирах.

Обрушились межквартирные перегородки, выбиты окна. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.