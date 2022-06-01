Один человек погиб при хлопке газа в Мытищах

При пожаре в Мытищах погиб человек. По данным подмосковной прокуратуры, произошел хлопок газа. Как сообщают в МЧС, огонь охватил две квартиры и 120 квадратных метров.

Два человека находятся в больнице, в том числе маленький ребенок. Распространение огня удалось остановить, на месте продолжают работать спасатели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.