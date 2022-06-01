Пожар произошел в жилом доме в Мытищах

По данным прокуратуры, хлопок газа произошел в жилом доме в Мытищах. Один человек погиб и двое пострадали.

После хлопка начался пожар. Две квартиры горели на площади 120 квадратных метров, сообщили в МЧС. На месте виден столб черного дыма. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.