Очевидцы сообщили о пожаре в Мытищах

Очевидцы сообщают о пожаре в квартире на улице Мира в Мытищах. Жители района сначала услышали громкий хлопок.

На месте виден столб черного дыма. Информация по пострадавшим пока уточняется. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.