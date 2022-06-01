Взрыв газа произошел в жилом доме в Мытищах

В Мытищах произошел взрыв газа в жилом доме. Затем в квартире на улице Мира начался пожар.

Сообщается, что жители района услышали громкий хлопок, а на месте в данный момент виден черный столб дыма. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.