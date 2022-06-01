Кенгуру напал на мужчину в Австралии

На жителя Австралии напал огромный кенгуру. Сначала животное попыталось атаковать собак мужчины, тот услышал лай и выбежал на улицу, где его и ждал соперник.

Бой длился около шести минут. Кенгуру ушел невредимым, а вот австралиец получил несколько ушибов и царапин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.