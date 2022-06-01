СК РФ возбудил пять дел в отношении украинских военнослужащих, обстреливавших ДНР и ЛНР

Следственный комитет России возбудил пять дел в отношении украинских военнослужащих. Их обвиняют в обстреле Донецкой и Луганской народных республик.

В частности, в результате обстрелов ДНР погибли двое мирных жителей, в том числе ребенок. 28 человек получили ранения, более 80 жилых домов были повреждены. Также атаке подверглись православный храм, детский сад и школа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.