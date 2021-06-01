"Газель" загорелась на Яузской набережной

В Москве на Яузской набережной загорелась "Газель". Кадры происшествия прислали очевидцы.

На них видно, как над дорогой поднимается столб черного дыма. О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.