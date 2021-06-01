В Барнауле задержали предпринимателя и владельца батута, на котором пострадали дети

В Барнауле после несчастного случая с детьми задержали владельца злополучного батута и предпринимателя, который организовал аттракцион.

Матери и сыну предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих безопасности. Сам батут отправлен на экспертизу. Кроме того, следователи запросили данные о погодных условиях в день, когда все случилось.

30 мая возле одного из торговых центров Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. Их отбросило на трамвайные пути. Две девочки трех и четырех лет получили тяжелые травмы.

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