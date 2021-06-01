Фигуранты дела о реабилитации нацизма признали вину

Фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма признали свою вину. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Показания дали Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области. Они признались, что пытались разместить на сайте "Бессмертный полк" фотографии нацистских преступников.

Кроме того, по подобным уголовным делам проходят граждане Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух. По материалам следствия, в мае этого года подозреваемые разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, которые содержали сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины генерала Власова.

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