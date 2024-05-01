Новости регионов: участок трассы Чита – Забайкальск перекрыли из-за пожара

На федеральной трассе Чита – Забайкальск ограничено движение из-за пожара. Огонь охватил прилегающий лес, а пламя вырывается на дорогу. Ситуацию осложняет сухая погода и сильный ветер. По данным властей, возгорание началось в садовом товариществе в Читинском районе. Дачники попытались самостоятельно подключить электричество.

Тем временем в Челябинске дорога провалилась на глазах у людей. ЧП произошло перед подъезжавшей машиной. Водитель успел затормозить, никто не пострадал. Размер ямы достигает как минимум нескольких метров в длину и больше метра в глубину. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

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