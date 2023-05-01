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Новости

01 мая, 18:30

В мире

Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

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Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

Массовые беспорядки начались во Франции. 1 мая по всей стране проходят демонстрации против пенсионной реформы. Ранее лидеры протестного движения объявили Первое Мая новой французской революцией. А профсоюзы обещали провести крупнейшую общенациональную акцию за последние 30 лет.

Число мирных жителей, погибших в результате столкновений в Судане, возросло до 436, более двух тысяч человек ранены. Об этом сообщает профсоюз суданских врачей. Взрывы слышны в суданском Северном Хартуме. Над городом наблюдаются интенсивные полеты военной авиации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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