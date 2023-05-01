Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Происшествия

Уголовное дело возбудили после взрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Уголовное дело возбудили после взрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Новости часа: локомотив и семь вагонов сошли с рельсов в Брянской области

Новости часа: в Брянской области сработало взрывное устройство и с рельсов сошел поезд

Поезд сошел с рельсов в Брянской области

Новости часа: следователи работают на месте подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Сильный пожар разгорелся в Забайкалье

Опору ЛЭП подорвали в Ленинградской области

"Актуальный репортаж": Елену Блиновскую могут отправить в СИЗО

В Новосибирске выясняются причины жесткой посадки частного самолета

Один человек пострадал в ДТП на востоке Москвы

По факту взрыва опоры ЛЭП в Ленинградской области возбуждено уголовное дело. ЧП квалифицировали как диверсию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

На второй опоре также было обнаружено взрывное устройство. Угроза ее подрыва ликвидирована: взрывотехники сняли и разминировали заряд. На месте сейчас работают специалисты ФСБ и прокуратуры.

По словам главы Ленобласти, электроснабжение в округе не нарушено, подстанция переключила сеть в автоматическом режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика