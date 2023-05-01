14:15Происшествия
Уголовное дело возбудили после взрыва опоры ЛЭП в Ленобласти
По факту взрыва опоры ЛЭП в Ленинградской области возбуждено уголовное дело. ЧП квалифицировали как диверсию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
На второй опоре также было обнаружено взрывное устройство. Угроза ее подрыва ликвидирована: взрывотехники сняли и разминировали заряд. На месте сейчас работают специалисты ФСБ и прокуратуры.
По словам главы Ленобласти, электроснабжение в округе не нарушено, подстанция переключила сеть в автоматическом режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.