Уголовное дело возбудили после взрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

По факту взрыва опоры ЛЭП в Ленинградской области возбуждено уголовное дело. ЧП квалифицировали как диверсию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

На второй опоре также было обнаружено взрывное устройство. Угроза ее подрыва ликвидирована: взрывотехники сняли и разминировали заряд. На месте сейчас работают специалисты ФСБ и прокуратуры.

По словам главы Ленобласти, электроснабжение в округе не нарушено, подстанция переключила сеть в автоматическом режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

