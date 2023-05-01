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Происшествия

Сильный пожар разгорелся в Забайкалье

Сильный пожар разгорелся в Забайкалье

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Мощный пожар разгорелся в Забайкалье. Пламя охватило сразу 10 домов в городе Борзя, энергетики обесточили несколько районов. На месте работают экстренные службы. Жителей соседних домов эвакуируют из-за угрозы распространения огня. Осложняет работу спасателей сильный ветер, порывы которого достигают 23 метров в секунду.

По информации МЧС, причиной пожара могло стать возгорание на местной свалке. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту халатности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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