Сильный пожар разгорелся в Забайкалье

Мощный пожар разгорелся в Забайкалье. Пламя охватило сразу 10 домов в городе Борзя, энергетики обесточили несколько районов. На месте работают экстренные службы. Жителей соседних домов эвакуируют из-за угрозы распространения огня. Осложняет работу спасателей сильный ветер, порывы которого достигают 23 метров в секунду.

По информации МЧС, причиной пожара могло стать возгорание на местной свалке. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту халатности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

