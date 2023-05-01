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Опору ЛЭП подорвали в Ленинградской области

Опору ЛЭП подорвали в Ленинградской области

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Опору ЛЭП подорвали в Ленинградской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

На второй опоре также было обнаружено взрывное устройство. Угроза ее подрыва ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд со взрывателем. На месте работают специалисты ФСБ и прокуратуры. По словам главы Ленобласти, электроснабжение в округе не нарушено. Подстанция переключила сеть в автоматическом режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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