Уголовное дело по статье "теракт" возбудили после подрыва моста в Курской области

Возбуждено дело по статье теракт после подрыва железнодорожного моста в Курской области.

Украинские войска обстреляли Горловку из зенитной установки.

В ЕС видят трудности для некоторых стран в случае эмбарго на российскую нефть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.