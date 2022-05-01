Около полусотни человек задержали на первомайских манифестациях в Париже.

Всего на улицы столицы вышли свыше 50 тысяч человек. Колонна двигалась с площади Республики в направлении площади Нации, и на полпути мирное шествие переросло в беспорядки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.