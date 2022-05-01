Подрыв железнодорожного моста в Курской области будет расследоваться по статье о теракте. По данному факту уже было заведено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет.

По данным ведомства, 1 мая на мосту участка "Суджа – Сосновый Бор" сработало взрывное устройство. Власти региона уже сообщали, что люди не пострадали. Однако мост частично обрушился. Специалисты начали восстановительные работы.

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