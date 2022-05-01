Более 1,1 млн заявлений подано на выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет

Минтруд: более 1,1 миллиона заявлений подано на выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Семь домов повреждены после пожара на объекте Минобороны в Белгородской области – губернатор.

РФ конструирует лучшие маневренные истребители – турецкая газета.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.