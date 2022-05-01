Троих мужчин задержали после драки в метро. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, конфликт произошел в вагоне поезда на Сокольнической линии.

По предварительным данным, один из пассажиров повел себя агрессивно. В ответ получил замечание. В итоге всё закончилось потасовкой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.