Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Забайкалье

При жесткой посадке Ми-8 в Забайкалье погиб человек, пятеро пострадали – Минздрав региона.

Ставка по льготной ипотеке снижена до 9% – постановление правительства РФ.

В горах Сочи погиб генеральный директор курорта "Красная Поляна" Андрей Круковский – пресс-служба курорта.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.