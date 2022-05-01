Один человек погиб в результате жесткой посадки Ми-8 в Забайкалье. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным Минздрава края, еще пятеро пострадали. Сейчас они в больнице. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

По данным СМИ, всего на борту находились 15 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.