Вертолет Ми-8 в Забайкалье опрокинулся из-за ветра. Об этом сообщил источник в экстренных случаях региона.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки погиб один человек. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.