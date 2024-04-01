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Новости

Новости

01 апреля, 22:00

Общество

Новости часа: суд в Москве арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Новости часа: суд в Москве арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

"Безопасный город": девочка пострадала во время квеста в Москве

"Безопасный город": москвича задержали за драку в электричке

"Безопасный город": в Москве задержали мужчину за нелегальное оформление банковских карт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 апреля

Девочка пострадала во время квеста в Москве

Спасательная операция на руднике в Амурской области официально прекращена

Девятилетняя девочка пострадала на квесте в Москве

Девятилетняя девочка провалилась в люк во время квеста в столичном ТЦ

Следствие предъявило обвинения десяти фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в Москве арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице за неделю снизилась почти на 10%. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Автомобилистам рекомендуют своевременно сменить зимнюю резину на летнюю. Такое заявление сделали в ЦОДД.

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