Новости часа: суд в Москве арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в Москве арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице за неделю снизилась почти на 10%. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Автомобилистам рекомендуют своевременно сменить зимнюю резину на летнюю. Такое заявление сделали в ЦОДД.