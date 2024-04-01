Спасательная операция на руднике в Амурской области официально прекращена

Спасательная операция на руднике "Пионер" в Амурской области прекращена. Несмотря на поиски, которые вели две недели, 13 горняков признаны погибшими.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ. Следственный комитет сообщил, что обвинение предъявлено управляющему директору рудника, которого уже заключили под стражу. Еще два сотрудника регионального управления Ростехнадзора задержаны по подозрению в халатности.

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