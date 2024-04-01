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01 апреля, 18:15

Происшествия

Девятилетняя девочка провалилась в люк во время квеста в столичном ТЦ

Девятилетняя девочка провалилась в люк во время квеста в столичном ТЦ

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Девятилетняя девочка получила травмы во время квеста в торговом центре на Автозаводской улице, из-за чего оказалась в больнице. В объектив камер видеонаблюдения попал момент, когда пол буквально ушел из-под ног ребенка, в результате чего девочка провалилась в люк.

Как рассказала представитель парка развлечений, девочка пошла на квест "Ведьмак", который рассчитан на посетителей от 14–16 лет. По факту инцидента прокуратура уже инициировала проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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