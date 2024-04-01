Новости регионов: в Екатеринбурге загорелось здание на "Уралмашзаводе"

В Екатеринбурге загорелась крыша одного из зданий на территории "Уралмашзавода". Оно принадлежит другому производителю, сообщили в администрации. Площадь пожара выросла до 4,5 тысячи квадратных метров. Чтобы быстрее справиться с огнем, к зданию привезли 22 единицы спецтехники.

В Воронеже произошел взрыв в кафе. Как сообщили в региональном управлении МВД, в здании выбило стекла. По предварительным данным, взрыв стал результатом конфликта интересов предпринимателей.

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