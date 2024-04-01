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01 апреля, 14:30

Происшествия

Задержанные в Дагестане боевики финансировали исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле"

Задержанные в Дагестане боевики финансировали исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле"

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Боевики, которых задержали в Дагестане, финансировали и обеспечивали исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в ФСБ.

Один из подозреваемых на допросе признался, что отвез террористам оружие из Махачкалы. Кроме того, стало известно, что задержанные рассматривали вариант устроить взрыв в парке Каспийска. Всего в состав группы входили четверо иностранцев.

ЧП в "Крокус Сити Холле" произошло вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям из автоматического оружия, затем подожгли здание. По данным на 1 апреля, общее число погибших составляет 144 человека, еще 551 пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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