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01 апреля, 13:45

Происшествия

Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса" – ФСБ

Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса" – ФСБ

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Федеральная служба безопасности России сообщила, что боевики, пойманные в Дагестане, финансировали исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Также они готовили теракт в Каспийске, после чего планировали выехать из России.

ЧП в "Крокус Сити Холле" произошло вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям из автоматического оружия, затем подожгли здание. По данным на 1 апреля, общее число погибших составляет 144 человека, еще 551 пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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