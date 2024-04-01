Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса" – ФСБ

Федеральная служба безопасности России сообщила, что боевики, пойманные в Дагестане, финансировали исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Также они готовили теракт в Каспийске, после чего планировали выехать из России.

ЧП в "Крокус Сити Холле" произошло вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям из автоматического оружия, затем подожгли здание. По данным на 1 апреля, общее число погибших составляет 144 человека, еще 551 пострадал.

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