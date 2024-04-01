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01 апреля, 11:15

Происшествия

Следователи начали изучать документы, изъятые в МЧС по делу о теракте в "Крокусе"

Следователи начали изучать документы, изъятые в МЧС по делу о теракте в "Крокусе"

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Следственная группа начала изучать изъятые в подмосковном главке МЧС материалы проверок пожарной безопасности "Крокус Сити Холла" в рамках уголовного дела о теракте. Об этом сообщили в РИА Новости.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По данным на 1 апреля, общее число погибших составляет 144 человека, еще 551 пострадал.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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