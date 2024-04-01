Следователи начали изучать документы, изъятые в МЧС по делу о теракте в "Крокусе"

Следственная группа начала изучать изъятые в подмосковном главке МЧС материалы проверок пожарной безопасности "Крокус Сити Холла" в рамках уголовного дела о теракте. Об этом сообщили в РИА Новости.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По данным на 1 апреля, общее число погибших составляет 144 человека, еще 551 пострадал.