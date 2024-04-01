Новости мира: жилой комплекс загорелся в Калифорнии

В ночь на 1 апреля в калифорнийском городе Ломита загорелся жилой комплекс. Пожар быстро разросся, из-за чего верхние этажи здания обрушились. К борьбе с огнем были привлечены больше 150 спасателей. Тушение осложнялось тем, что в округе начали взрываться трансформаторные будки.

В ночь на 1 апреля в Израиле прошли масштабные протесты. Тысячи людей, выступающих за прекращение войны в Газе и требующих отставки премьер-министра Беньямина Нетаньяху, заняли основные магистрали городов. Тем временем канцелярия главы правительства Израиля выступила с заявлением, что у Нетаньяху успешно прооперировали грыжу.

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