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01 апреля 2021, 20:15

Происшествия

После крупного ДТП в центре Москвы возбудили уголовное дело

После крупного ДТП в центре Москвы возбудили уголовное дело

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СМИ сообщают, что блогера Эдварда Била задержали. Против него возбудили уголовное дело после ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В МВД также добавили, что решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Максимальное наказание в рамках уголовного дела по указанной статье – лишение свободы сроком до двух лет.

Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. По информации столичного департамента транспорта, причиной аварии стал выезд машины на встречную полосу движения.

В результате столкновения пострадала женщина. По предварительным данным, это консультант Государственной думы Мария Артемова. На данный момент пострадавшая находится в реанимации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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