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01 марта, 12:30

Происшествия

Искалеченного собаками мальчика доставят на лечение в Москву

Искалеченного собаками мальчика доставят на лечение в Москву

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Мальчика, которого изувечили хаски в Сочи, перевезут на лечение в Москву 1 марта. Перед этим врачи проведут консилиум, чтобы определиться, где продолжат оперировать ребенка. Школьник до сих пор находится в искусственной коме.

ЧП произошло в одном из дачных поселков. На девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки, которые сорвались с цепи. Ребенка с множественными ранами лица вертолетом доставили в больницу Краснодара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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