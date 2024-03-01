Российские спецслужбы задержали агентов украинских спецслужб в Крыму

В Крыму российские спецслужбы задержали агентов украинских спецслужб, которые готовили теракт. У одного из задержанных нашли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, взрывчатое вещество зарубежного производства и многое другое. В телефоне задержанного обнаружили переписку, которая подтверждает его планы устроить взрыв на железной дороге в Симферопольском районе.

Также задержана девушка, завербованная украинскими спецслужбами. Она готовила теракт в отношении военнослужащего в Севастополе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.