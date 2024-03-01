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01 марта, 08:30

Происшествия

Несколько машин столкнулись на Новорязанском шоссе в Москве

Несколько машин столкнулись на Новорязанском шоссе в Москве

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На Новорязанском шоссе в районе съезда с Волгоградского проспекта на МКАД столкнулись несколько автомобилей, сообщили в Дептрансе Москвы. На месте работают оперативные службы города.

Также в Дептрансе рассказали о ситуации на дорогах в пятницу, 1 марта. Автомобилистам напомнили о коротком рабочем дне и раннем разъезде. Вечерний трафик прогнозируется на уровне 6–7 баллов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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