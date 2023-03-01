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Новости

01 марта, 19:30

Происшествия

Новости часа: украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

Новости часа: украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

Министр транспорта Греции заявил об отставке после железнодорожной катастрофы

Новости часа: пассажиров на БКЛ будут перевозить около 100 поездов "Москва-2020"

Новости часа: в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

В Греции объявили трехдневный траур после ДТП с поездами

Новости регионов: прорыв трубопровода с кипятком произошел в Омске

Новости мира: 26 человек погибли после столкновения двух поездов в Греции

Новости последнего часа: в Донецке после обстрела ВСУ погиб ребенок

Новости последнего часа: ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО

Крупный пожар произошел в Краснодаре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО. Петровский район Донецка – это самая отдаленная от центра часть города.

TikTok ограничит время пользования соцсетью детям и подросткам. Об этом сообщили в ТАСС.

Порядка 40 новых станций метро должно появиться в Москве до 2030 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

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