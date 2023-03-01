01 марта, 19:30Происшествия
Новости часа: украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО. Петровский район Донецка – это самая отдаленная от центра часть города.
TikTok ограничит время пользования соцсетью детям и подросткам. Об этом сообщили в ТАСС.
Порядка 40 новых станций метро должно появиться в Москве до 2030 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.