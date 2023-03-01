Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 17:45

В мире

Министр транспорта Греции заявил об отставке после железнодорожной катастрофы

Министр транспорта Греции заявил об отставке после железнодорожной катастрофы

Новости часа: пассажиров на БКЛ будут перевозить около 100 поездов "Москва-2020"

Новости часа: в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

В Греции объявили трехдневный траур после ДТП с поездами

Новости регионов: прорыв трубопровода с кипятком произошел в Омске

Новости мира: 26 человек погибли после столкновения двух поездов в Греции

Новости последнего часа: в Донецке после обстрела ВСУ погиб ребенок

Новости последнего часа: ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО

Крупный пожар произошел в Краснодаре

"Рейд 112": ДТП на Федеративном проспекте и взрыв в квартире на Новочеремушкинской улице

Министр транспорта Греции заявил об отставке после железнодорожной катастрофы. Трагедия произошла в ночь на 1 марта: грузовой и пассажирский составы столкнулись недалеко от города Лариса.

По данным железнодорожной компании, в пассажирском поезде находилось 350 человек. В результате ЧП погибли по меньшей мере 40 человек.

Передние вагоны поездов были полностью смяты, их части разлетелись на расстояние до 100 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика