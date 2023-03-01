01 марта, 17:45В мире
Министр транспорта Греции заявил об отставке после железнодорожной катастрофы
Министр транспорта Греции заявил об отставке после железнодорожной катастрофы. Трагедия произошла в ночь на 1 марта: грузовой и пассажирский составы столкнулись недалеко от города Лариса.
По данным железнодорожной компании, в пассажирском поезде находилось 350 человек. В результате ЧП погибли по меньшей мере 40 человек.
Передние вагоны поездов были полностью смяты, их части разлетелись на расстояние до 100 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.